Аршавин оценил запрет на употребление сахара в сборной России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин посчитал бессмысленным решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина запретить футболистам употреблять сахар. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Игрок негативно оценил эту инициативу, так как спортсмен всегда может съесть сладкое в номере. К тому же, по словам Аршавина, футболисты находятся в сборной короткий промежуток времени, а в клубах запрета на сахар может не быть. «А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений», — заявил Аршавин.

7 октября о запрете на сахар высказался полузащитник сборной России Далер Кузяев. Игрок положительно оценил инициативу Карпина, отметив, что правильное питание помогает футболистам.

О запрете на употребление сахара в сборной России Карпин рассказал 29 августа. По мнению тренера, продукт не дает ничего полезного футболистам. Он также предположил, что до его прихода в команду игроки теоретически могли пить водку.