Футболист сборной России оценил запрет Карпина употреблять сахар

Игрок сборной России Кузяев о запрете сахара в команде: мы должны правильно питаться

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев порассуждал о запрете игрокам национальной команды употреблять сахар. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что нормально отреагировал на тот факт, что наставник россиян Валерий Карпин попробовал чак-чак в Казани. «Тренеру все можно, он — не игрок», — добавил Кузяев. Игрок положительно оценил запрет на употребление сахара, отметив, что правильное питание помогает достигать лучших результатов.

О запрете на употребление сахара в сборной России Карпин рассказал 29 августа. Тренер заявил, что продукт не дает ничего полезного футболистам. Он также предположил, что до его прихода в команду игроки теоретически могли пить водку.

Сборная России в октябре проведет два матча квалификации чемпионата мира-2022. 8 октября команда дома встретится со Словакией, а через три дня на выезде сыграет со Словенией.