Карпин взял на себя вину за ошибки сборной России в матче со Словакией

Валерий Карпин о матче со сборной Словакии: к игрокам российской команды нет претензий

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал игру команды в матче отбора на чемпионат мира-2022 со Словакией. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист взял на себя вину за ошибки российских игроков. «Я не так донес до них, не так объяснил. К ребятам нет претензий, это не значит, что я пытаюсь снять с них ответственность», — подчеркнул Карпин.

Тренер заметил, что футболисты избежали травм во время матча и готовятся к следующей встрече со Словенией.

9 октября Карпин заявил, что доволен результатом матча со Словакией, так как отечественные игроки показали настрой и самоотдачу на поле. Он подчеркнул, что качество игры его при этом не удовлетворяет.

Сборная России одержала победу над словаками со счетом 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил защитник Милан Шкриньяр, отличившийся автоголом.

В следующем матче команде предстоит играть против Словении. Встреча пройдет 11 октября в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.