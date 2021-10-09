Карпин оценил победу сборной России в матче отбора к ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Карпин заявил, что доволен результатом в матче со Словакией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал победу команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии.

Специалист заявил, что доволен результатом, так как игроки показали настрой и самоотдачу на поле. «Не удовлетворяет качество игры. Такие игры бывают, когда вообще ничего не получается. Друг за друга все бились, умирали на поле. Из-за этого удача повернулась к нам лицом», — оценил игру команды он.

Сборная России одержала победу над словаками со счетом 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил защитник Милан Шкриньяр, отличившийся автоголом.

После семи туров команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 16 очками, уступая лидерство Хорватии по дополнительным показателям. В следующем матче команде предстоит играть против Словении на выезде. Встреча пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.