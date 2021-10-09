Вратарь сборной России назвал причину победы команды над словаками

Вратарь сборной России Сафонов о победе над Словакией: тяжелая игра была, но мы выстояли

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал победу команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии.

Футболист посчитал, что причиной победы стало стремление к ней и желание футболистов выкладываться на полную с первой до последней минуты. «Тяжелая игра была. Я горд за команду, что мы выстояли. Я очень рад, что получилось выиграть и отыграть на ноль. Это заслуга всех, что мы сегодня не пропустили. По морально-волевым это достаточно заслуженная победа», — подчеркнул он.

Сборная России одержала победу над словаками со счетом 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил защитник Милан Шкриньяр, отличившийся автоголом.

После семи туров команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 16 очками, уступая лидерство Хорватии по дополнительным показателям. В следующем матче команде предстоит играть против Словении на выезде. Встреча пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.