УЕФА пошутил над сборной Словакии после поражения от России

УЕФА пошутил, что Словакия владела мячом 70 процентов времени и проиграла России всухую

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter прокомментировал результат матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии.

В пресс-службе организации выложили фото удивленного лица защитника словакской команды Милана Шкриньяра, забившего автогол. «Когда владел мячом 70 процентов времени и проиграл всухую», — подписали шутку в УЕФА.

Сборная России одержала победу над словаками со счетом 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил Шкриньяр. После матча он заявил, что в эпизоде с автоголом ему и партнерам не хватило взаимопонимания и коммуникации.

После семи туров команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 16 очками, уступая лидерство Хорватии по дополнительным показателям. В следующем матче команде предстоит играть против Словении на выезде.