Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Барыс
Нур-Султан
Матч завершен
3:6
1:2, 1:4, 1:0
Ак Барс
Казань
КХЛ - регулярный чемпионат
Салават Юлаев
Уфа
Матч завершен
0:5
0:2, 0:1, 0:2
СКА
Санкт-Петербург
КХЛ - регулярный чемпионат
Испания
Матч завершен
1:2
Франция
Лига наций УЕФА • Лига A. Финал
Колумбия
Live
0 : 0
2-й тайм
Бразилия
ЧМ-2022 - Южная Америка • Южная Америка. 5-й тур
Аргентина
Сегодня
02:30 (Мск)
Уругвай
ЧМ-2022 - Южная Америка • Южная Америка. 5-й тур
Последние новости
Вучич попросил у Путина дешевый газ и поблагодарил за энергобезопасность Сербии
Собчак сделала заявление после смертельной аварии в Сочи
В МИД России призвали Запад отреагировать на провокацию Албании по Косово
Названы сроки стабилизации цен на жилье в России
В Минюсте Грузии опровергли сообщения об ухудшении состояния Саакашвили
Испытания боевого робота в США показали на видео
Названы причины появления изнасилований на камеру в российских тюрьмах
Дуров назвал недооцененные и переоцененные вещи в жизни человека
Погибшая в ДТП с Собчак оставила послание незадолго до смерти
Новости партнеров

Врач оценил запрет на сахар в сборной России при Карпине

Врач о запрете Карпина на сахар: нельзя всей сборной что-то разрешить или запретить
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Спортивный врач Валентин Белявский прокомментировал запрет футболистам сборной России при Валерии Карпине употреблять сахар. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

Белявский заметил, что отказ от сахара как такового неопасен, однако прекращение употребления быстрых углеводов, в том числе сахарозаменителей, требует последовательности. «В этот режим нужно постепенно втягиваться. У профессионального спортсмена в этом случае может быть небольшой временный откат [в физическом плане]», — пояснил специалист.

Как Россия нашла фриков в интернете и выпила с Григорием Лепсом
Читать

Врач подчеркнул, что необходимо подбирать диету игрокам индивидуально. «Любые крайности — это плохо. И в спорте, и в медицине. Для одного спортсмена будет благоприятна безуглеводка, для другого — использование только быстрых сахаров, третьему вообще нельзя убирать сахар. Нельзя взять и всей сборной что-то разрешить или запретить», — оценил ситуацию Белявский.

7 октября полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев высказался о запрете игрокам национальной команды употреблять сахар. Игрок положительно оценил эту меру, отметив, что правильное питание помогает достигать лучших результатов.

О запрете на употребление сахара в сборной России Карпин рассказал 29 августа. Тренер заявил, что продукт не дает ничего полезного футболистам. Он также предположил, что до его прихода в команду игроки теоретически могли пить водку.

8 октября сборная России победила команду Словакии в рамках отбора на чемпионат мира-2022 со счетом 1:0. В следующем матче россиянам предстоит играть против Словении. Встреча пройдет 11 октября в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Аршавин оценил запрет на употребление сахара в сборной России
Футболист сборной России оценил запрет Карпина употреблять сахар
Футболист сборной России рассказал об изменениях в команде после прихода Карпина
Другие материалы рубрики
Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
01:45 8 октября

Тяжелобольная бывшая жена Аршавина призналась в невозможности сделать операцию

00:50 8 октября

Фаворит «Мистер Олимпия» умер за день до турнира

23:57 7 октября

Франция в матче с Бельгией отыгралась со счета 0:2 и вышла в финал Лиги наций

Спорт00:02 4 августа
Джо Бригден-Джонс

«Я подумала, что это веселая работа»

Как фельдшер, менеджер и юрист стали участниками Олимпиады в Токио
22:32 7 октября

Дагестанский боец MMA отреагировал на избиение земляками москвича в метро

21:11 7 октября

Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии купил клуб АПЛ

20:31 7 октября

Футболист сборной России оценил запрет Карпина употреблять сахар

Спорт00:03 1 августа
Кимия Ализаде (слева)

«Нужно было начать новую жизнь»

Как на Олимпиаде в Токио появилась сборная беженцев и от чего сбежали эти спортсмены?
19:05 7 октября

Украинскую женщину-судью назначили на матч сборной Англии по футболу

18:41 7 октября

В «Зените» отреагировали на решение КДК РФС об отказе отменять удаление Азмуна

17:55 7 октября

Александр Емельяненко посмеялся над спортивной формой Джигана

Россия
«Родители будут потенциальными преступниками»
Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
Что изменится в жизни россиян в октябре.
Главное о техосмотре, зарплатах, пособиях и правилах оформления кредитов
«Надо было погибать там»
Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
«Добро пожаловать в ад»
Цикл «Ленты.ру» о первой чеченской войне
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Кризис наступит к весне»
Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР.
Почему развал Союза стал для них ударом?
«Не забывайте, кто вы тут»
В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
Все материалы
Экономика
Россияне не захотели возвращаться в офисы
Новые вызовы.
Мировую экономику ждут большие перемены. Какие профессии станут популярными?
Назван данный Байденом Путину козырь в вопросе поставок газа
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Вучич назвал вероятные сроки энергетического кризиса в Европе
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Россиянам напомнили способы получить накопительную пенсию
Все материалы
Силовые структуры
Арестованная за ритуальное убийство под Петербургом сатанистка признала вину
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.
Почему за этот теракт никто не ответил?
Вор в законе Таро вышел из испанской тюрьмы
«Это не люди, а машины для пыток»
Автор крупнейшего слива видео насилия в российских тюрьмах — о том, кто за этим стоит
Задержаны новые фигуранты уголовных дел о смертельном отравлении алкоголем
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты подробности дела бывшего вице-президента группы компаний «ПИК»
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Боец MMA Шлеменко прокомментировал избиение пассажира метро дагестанцами
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Названы вероятные соперники Тайсона Фьюри в следующем бою
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Появилось видео полного боя Уайлдера и Фьюри
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Российская фигуристка-чемпионка ушла из спорта
Все материалы
Культура
Худрук МХАТ имени Горького высказался о скандале с Татьяной Дорониной
Лев Лещенко и Loc-Dog «Не понимаю, что они делают»
Лев Лещенко о Моргенштерне, «Пошлой Молли» и современной жестокости
В России снимут сериал о «Короле и Шуте»
«Не верили, что Бонд когда-нибудь попадет в Россию»
Кто стоит за фильмами об агенте 007 и что ждет бондиану в будущем?
Шаляпин признался в нелюбви к умершей от коронавируса жене
Свят, свят, свят.
Каким получился фильм «Множественные святые Ньюарка» — приквел культового сериала «Сопрано»
Лев Лещенко вспомнил о «своеобразном ренессансе» в 1970-х годах
Все материалы
Интернет и СМИ
Информацию о повышении платы за капремонт в России опровергли
Дмитрий МуратовГлавред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира.
Он посвятил ее иноагентам и погибшим коллегам
Пользователи пожаловались на сбой в социальной сети «ВКонтакте»
Травля, порно и треш-стримы.
Во всем мире борются с опасным контентом в сети. Можно ли победить в этой войне?
Дмитрий Муратов посвятил Нобелевскую премию иноагентам и погибшим коллегам
В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел глобальный сбой.
Что известно о его причинах?
Главред «Новой газеты» поделился планами на Нобелевскую премию
Все материалы
Ценности
«Золушка командует будущим мужем»
Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
100-летняя женщина раскрыла секрет бодрости и рассказала о правильном питании
Американец выиграл в лотерею почти 700 миллионов долларов
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Диетолог рассказала о пользе риса при похудении
Дикая Роза.
Как девочка с фермы стала легендарной шпионкой и героиней миллионов американцев
Диетолог предупредила об опасности семечек для иммунитета
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»
Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
Все материалы
Lexus выпустил электрогитару в уникальном синем цвете
12 самых популярных китайских кроссоверов России
Прорыв Chery, успехи Haval и прощание с Geely Atlas уходящего поколения
BMW обещает приделать огромные «ноздри» и на другие модели марки
BMW, которые фанаты встретили в штыки
Вспоминаем спорные модели баварской марки, вызвавшие шквал критики
Аккумуляторные батареи для электрокаров подешевели почти на порядок за 13 лет
Семь самураев: какие японские машины нужно вернуть в строй
Фанаты с нетерпением ждут возвращения этих моделей
Американский дилер Kia продаёт подержанные суперкары
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Отвал всего.
Зачем тысячи российских туристов едут на карьеры и рудники?
Город-герой Москва.
Через что пришлось пройти столице во время Великой Отечественной войны?
«Хлеб всему голова»:
как ход истории искажал наше восприятие хлеба и почему в этом частично виноват СССР
Ски-тур на Эльбрусе:
как проходит последняя ночь перед восхождением на вершину и какую опасность таят в себе горные снега
«Нас заметили, и теперь отовсюду едут сюда»
Как жители небольшого российского города сумели привлечь тысячи туристов
Города-герои:
как они появились и почему важно о них помнить
«Космос агрессивен для человека»
Кто и как готовит российских актеров к первому в истории кино полету в космос?
Все материалы