Врач оценил запрет на сахар в сборной России при Карпине

Врач о запрете Карпина на сахар: нельзя всей сборной что-то разрешить или запретить

Спортивный врач Валентин Белявский прокомментировал запрет футболистам сборной России при Валерии Карпине употреблять сахар. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

Белявский заметил, что отказ от сахара как такового неопасен, однако прекращение употребления быстрых углеводов, в том числе сахарозаменителей, требует последовательности. «В этот режим нужно постепенно втягиваться. У профессионального спортсмена в этом случае может быть небольшой временный откат [в физическом плане]», — пояснил специалист.

Врач подчеркнул, что необходимо подбирать диету игрокам индивидуально. «Любые крайности — это плохо. И в спорте, и в медицине. Для одного спортсмена будет благоприятна безуглеводка, для другого — использование только быстрых сахаров, третьему вообще нельзя убирать сахар. Нельзя взять и всей сборной что-то разрешить или запретить», — оценил ситуацию Белявский.

7 октября полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев высказался о запрете игрокам национальной команды употреблять сахар. Игрок положительно оценил эту меру, отметив, что правильное питание помогает достигать лучших результатов.

О запрете на употребление сахара в сборной России Карпин рассказал 29 августа. Тренер заявил, что продукт не дает ничего полезного футболистам. Он также предположил, что до его прихода в команду игроки теоретически могли пить водку.

8 октября сборная России победила команду Словакии в рамках отбора на чемпионат мира-2022 со счетом 1:0. В следующем матче россиянам предстоит играть против Словении. Встреча пройдет 11 октября в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.