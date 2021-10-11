Сборная России забила два гола за четыре минуты в матче против Словении

Сборная России повела в счете в матче со Словенией, забили защитники Дивеев и Джикия

Сборная России повела в счете в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Словении. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда вышла вперед на 28-й минуте благодаря голу защитнику ЦСКА Игоря Дивеева. На 32-й минуте преимущество россиян увеличил защитник «Спартака» Георгий Джикия. Таким образом, сборная России забила два гола за четыре минуты. На момент написания заметки счет во встрече, проходящей в Мариборе, — 2:0 в пользу россиян.

Капитаном команды в этом матче стал полузащитник Алексей Сутормин. Место в воротах занял голкипер Матвей Сафонов.

После шести туров команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 16 очками. Словенцы имеют в активе десять очков и занимают третью позицию.