Сборная России объявила состав на матч со Словенией

Сборная России объявила состав на матч отбора к ЧМ со Словенией, капитаном стал Сутормин

Тренерский штаб сборной России по футболу в Twitter объявил стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Словении.

Полузащитник Алексей Сутормин стал капитаном команды. Место в воротах занял голкипер Матвей Сафонов. Встреча пройдет в понедельник, 11 октября, в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.

Ранее 11 октября бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что команда превосходит Словению по уровню футболистов и должна побеждать в выездном матче квалификации ЧМ-2022. По его мнению, россиянам придется тяжело из-за большого количества травм.

После шести туров команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 16 очками. Словенцы имеют в активе десять очков и занимают третью позицию.