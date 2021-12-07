ВОЗ посоветовала прекратить лечение плазмой крови переболевших COVID-19

Группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посоветовала прекратить лечение пациентов с коронавирусом плазмой крови переболевших COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе организации, который поступил «Ленте.ру».

По информации ученых ВОЗ, текущие данные показывают, что такой метод лечения не снижает риски смерти от коронавируса или вероятность оказаться на ИВЛ, а лечение плазмой требует больших затрат и времени.

Таким образом, ВОЗ выступает против против использования плазмы переболевших пациентов для пациентов с легкой, средней и тяжелой формой заболевания. Рекомендации основаны на данных 16 исследований с участием 16 236 пациентов с нетяжелой, тяжелой и критической формами инфекции COVID-19.

Такие рекомендации являются частью руководства, разработанного Всемирной организацией здравоохранения при методологической поддержке MAGIC Evidence Ecosystem Foundation для предоставления надежных рекомендаций по лечению COVID-19 и помощи врачам в принятии более правильных решений относительно лечения пациентов.

Рекомендация для пациентов с нетяжелыми формами заболевания отражает мнение комиссии о том, что медикаментозное лечение пациентов с низким риском смерти или тяжелых последствий заболевания не оправдано.

Эксперты также отметили несколько практических проблем, таких как необходимость выявления и тестирования потенциальных доноров, а также сбора, хранения и введения донорской плазмы, что, по их словам, еще больше ограничивает ее осуществимость и применимость. Кроме того, после тщательного изучения всей информации группа специалистов пришла к выводу, что почти все хорошо информированные о коронавирусе пациенты предпочли бы не получать плазму в качестве лечения.

В сентябре группа по разработке рекомендаций ВОЗ рекомендовала использование комбинации «коктейля из антител» REGEN-COV для двух групп пациентов. Первая группа — это пациенты с нетяжелым COVID-19 с наибольшим риском госпитализации. Вторую составляют тяжело или критически больные коронавирусной инфекцией, которые серонегативны — не способны к выработке антител против COVID-19.

