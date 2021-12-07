В Плесе запустили проект онлайн-экскурсий по местам известных пейзажей

Плесский музей-заповедник запустил портал «Арт-ПоводОК. Плес», с помощью которого все желающие смогут составить персональный маршрут по старинному городу и увидеть, с каких точек были написаны лучшие пейзажи Плеса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Так, с помощью проекта пользователи могут совершить онлайн-экскурсию по Плесу и познакомиться с известными полотнами — каждая из представленных на портале картин имеет геоинформационную привязку к месту, с которого она была написана.

«На портале содержится информация о 70 пейзажах из коллекции нашего музея, написанных в разное время разными художниками в Плесе, в том числе Исааком Левитаном. Каждая работа дополнена современными и историческими фотографиями, а также сведениями об изображенных объектах», — сообщили в музее.

Отмечалось, что проект «Арт-ПоводОК. Плес» был реализован благодаря гранту Благотворительного фонда Владимира Потанина, созданному для реализации масштабных программ в сфере образования и культуры.

Ранее в сентябре россиянам назвали пять старинных тысячелетних города страны, в которых сохранилась красота исторических мест. Так, специалисты сервиса отметили Муром во Владимирской области, столица республики Татарстан Казань, Старая Ладога в Ленинградской области, Ростов Великий в Ярославской области, а также Брянск в Брянской области.