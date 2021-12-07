Российский инвалид спустя годы выбил квартиру через суд

Член паралимпийской сборной России по плаванию Сергей Шаталов получил собственное жилье в Челябинске спустя годы ожидания. Спортсмен фактически выбил квартиру через суд. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на местную прокуратуру.

Спортсмен является инвалидом первой группы, с рождения он воспитывался в учреждениях для детей-сирот. По данным правоохранительных органов, в 2018 году паралимпийца включили в список тех, кого должны обеспечить жильем. Однако за несколько лет Шаталов так и не получил недвижимость и был вынужден проживать в съемной квартире.

В итоге ведомство обратилось в суд с целью восстановить права паралимпийца и обязать городскую администрацию приобрести ему жилье. В итоге Шаталов получил благоустроенную квартиру в Челябинске.

В августе власти Республики Бурятия заявили, что подарят сертификат на покупку квартиры российскому велогонщику Михаилу Асташову, который установил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио. Спортсмену решили предоставить возможность купить жилье площадью от 70-80 квадратных метров.