В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита Путина и Байдена

Представитель Кремля Песков призвал не ждать прорывов от саммита Путина и Байдена

Не стоит ждать прорывов от саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства отметил, что эскалация напряженности в Европе в настоящее время зашкаливает. Она экстраординарная, что требует личного обсуждения на высшем уровне, уточнил он.

Также Песков подчеркнул, что успехом переговоров можно считать само общение лидеров.

Видеозвонок между президентами России и Соединенных Штатов пройдет в закрытом для прессы режиме 7 декабря в 18:00 по Москве. Перед беседой с Путиным у Байдена планируется только ежедневный разведбрифинг, других встреч на этот день в его графике нет.