Назван лучший сценарий века

Гильдия сценаристов Америки назвала 101 лучший сценарий XXI века. Список был опубликован на сайте организации.

Фильмом с лучшим сценарием признали «Прочь» Джордана Пила. На втором месте оказалась картина Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума», а на третьем — «Социальная сеть» Дэвида Финчера.

В первую десятку также вошли ленты «Паразиты», «Старикам тут не место», «Лунный свет», «Нефть», «Бесславные ублюдки», «Почти знаменит» и «Помни».

Отмечается, что в 2006 году Гильдия сценаристов Америки выбирала лучшие сценарии всех времен. Тогда в тройке лидеров оказались фильмы «Касабланка», «Крестный отец» и «Китайский квартал».

В прошлом году журнал Esquire опубликовал список лучших фильмов века. Рейтинг издания возглавила картина Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости», вышедшая в 2015-м году. Ее назвали бескомпромиссным и «совершенно безумным в концепции и исполнении» проектом, ставшим поразительным примером экшн-жанра. Вторую строчку заняла кинолента 2001 года «Властелин Колец: Братство Кольца», снятая Питером Джексоном, а замкнул тройку фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь»