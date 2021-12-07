Устроившему стрельбу в пермском вузе россиянину продлили арест

Устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете 18-летнему россиянину Тимуру Бекмансурову продлили арест. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, срок содержания под стражей обвиняемому в массовом убийстве студенту продлен до 20 февраля 2022 года. Заседание проходило без его участия. Бекмансуров в настоящее время находится на стационарной судебно-психиатрической экспертизе.

В ходе расследования следователи установили, что в день нападения он произвел не менее 37 выстрелов. Ведомство уже провело более сотни различных экспертиз, допрошено более тысячи свидетелей, продолжается ряд следственных мероприятий.

Утром 20 сентября Бекмансуров пришел с оружием в Пермский университет (ПГНИУ) и открыл там стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании нападавший получил несколько огнестрельных ранений. В больнице стрелок впал в кому. Ему ампутировали ногу, а также провели операцию на гортани. 24 сентября Бекмансуров вышел из комы.

Бекмансуров был определен в отряд для инвалидов в СИЗО. Отмечается, что в отряде внимательно следят за здоровьем инвалидов, чтобы предупредить ухудшение их самочувствия.