Напавшего на пермский вуз Бекмансурова определили в отряд инвалидов в СИЗО

Обвиняемый в вооруженном нападении на пермский вуз Тимур Бекмансуров определен в отряд для инвалидов в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что в отряде внимательно следят за здоровьем инвалидов, чтобы предупредить ухудшение их самочувствия. В случае необходимости им оказывается экстренная помощь. Арестанты из спецотряда, куда попал обвиняемый, содержатся отдельно от остальных. Им полагается дополнительное питание. Бекмансуров пока не жаловался на состояние здоровья, отметили в пресс-службе.

14 октября Дзержинский районный суд Перми арестовал Бекмансурова на выездном заседании в больнице. Его взяли под стражу до 13 декабря. Молодому человеку было предъявлено обвинение в массовом убийстве. Он полностью признал свою вину. Медики оценивают состояние Бекмансурова как стабильное, поэтому разрешили проводить с ним следственные действия.

Утром 20 сентября он пришел с оружием в Пермский университет и открыл там стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании Бекмансуров получил несколько огнестрельных ранений. В больнице стрелок впал в кому. Ему была ампутирована нога, а также проведена операция на гортани. 24 сентября Бекмансуров вышел из комы.