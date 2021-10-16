Пермские националисты рассказали о массовых задержаниях после расстрела в вузе

В Перми начались массовые задержания националистов. По словам участников движения, их обвиняют в причастности к расстрелу в Пермском государственном национальном университете (ПГНИУ), который устроил 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Об этом сообщает движение «Штурм» на своей странице во «ВКонтакте».

Участники заявили, что обыски проводили ОМОН и ФСБ. Как говорится в публикации, некоторые задержаны и находятся в СИЗО. Националисты рассказали, что на их проект «хотят повесить расстрел в ПГУ». Участники движения причастность к произошедшему отрицают.

Интерес силовиков, по их мнению, вызвали тренировки, на которые участники «Штурма» приглашали всех желающих, иллюстрируя это картинками со снимками людей с огнестрельным оружием и черепами.

20 сентября студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. По данным Минздрава России, шесть человек погибли. В ведомстве добавили что 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.