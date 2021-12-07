Порошенко назвал «красные линии» для переговоров Путина с Байденом

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» и депутат Верховной Рады Петр Порошенко назвал «красные линии» для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По его словам, одна из них звучит как «ничего об Украине без Украины». Он пояснил, что это подразумевает требование к «американским и европейским союзникам» координировать свои действия с украинскими властями и народом.

В качестве второй линии Порошенко назвал отсутствие у России права вето на вступление Украины в НАТО. «Если Путин получит возможность диктовать НАТО свободу, выдвигать НАТО ультиматумы, тогда нет никакого смысла в существовании НАТО», — подчеркнул экс-президент.

Лидер «Евросолидарности» также отметил, что инициатива российского руководства, касающаяся европейской зоны безопасности, должна рассматриваться Западом только после «освобождения оккупированных Крыма и Донбасса» и возвращения их Украине.

В качестве четвертого важного для Киева условия Порошенко назвал восстановление Нормандского формата. По его мнению, «наличие за спиной сильных союзников» в виде Германии и Франции делает украинскую переговорную позицию более сильной. «Никаких тет-а-тетов, никаких "междусобойчиков", которые вредны и опасны для Украины», — обозначил политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ждет «прорывов» от переговоров Байдена и Путина. При этом он выразил уверенность, что американский президент четко даст понять, что сделают партнеры Киева, если Москва «пойдет на военную операцию» против украинского государства.