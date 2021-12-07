На Украине раскрыли ожидания от переговоров Путина и Байдена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл ожидания от переговоров лидеров России Владимира Путина и США Джо Байдена заявив, что не ждет «прорывов». Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

«Я думаю, что завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над дальнейшим развитием ситуации», — сказал глава МИД, выразив уверенность, что Байден подаст «очень четкие сигналы», что сделают партнеры Киева, если РФ «пойдет на военную операцию против нашего государства».

По словам Кулебы, Киев понимает, что НАТО не будет воевать за Украину, однако страны-члены альянса могут «очень много сделать».

Ранее сообщалось, что Байден побеседует с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров в формате видеоконференции с Путиным. Американский лидер сообщит президенту Украины о содержании его беседы с Путиным и проведет с ним консультации.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся вечером во вторник, 7 декабря. Они пройдут в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами назначат удобное для разговора время. Предполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.