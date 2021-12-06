Байден побеседует с Зеленским после переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден проведет переговоры с Зеленским после беседы с Путиным

Президент США Джо Байден побеседует с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров в формате видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни», — пояснил чиновник. По его словам, американский лидер сообщит президенту Украины о содержании его беседы с Путиным и проведет с ним консультации.

Также в скором времени состоится разговор между Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном, добавил представитель американской администрации.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся вечером во вторник, 7 декабря. Они пройдут в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами назначат удобное для разговора время. Предполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.