Бег улучшил функции мозга

Ученые Университета Цукуба в Японии обнаружили, что всего 10 минут бега средней интенсивности усиливают кровоток в той части мозга, которая отвечает за эмоциональный контроль и исполнительные функции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Исследователи предложили гипотезу, согласно которой бег усиливает общую нейронную активность в префронтальной коре, поскольку физическая активность требует высокоточной координации баланса и движения и вызывает прилив крови к этой области мозга. Чтобы проверить эту связь, специалисты использовали цветовой тест Струпа и собрали данные о гемодинамических изменениях, связанных с работой мозга.

Тест заключается в том, что слово, обозначающее цвет, не совпадает с цветом самого слова. Это вызывает задержку реакции читающего, который должен назвать цвет слова, а не читать само слово, что позволяет оценить изменения, происходящие в мозге. Результаты показали, что после 10 минут бега средней интенсивности наблюдалось значительное сокращение времени задержки. Кроме того, ученые отметили повышение настроения среди участников эксперимента.