СберЗвук стал проще для водителей за счет поддержки в Carplay и Android Auto

В понедельник, 6 декабря, вышло крупное обновление СберЗвука. Одним из главных нововведений стало упрощение сервиса для водителей — теперь они получат доступ к миллионам треков через Apple Carplay или Android Auto, гласит пресс-релиз, поступивший в распоряжение «Ленты.ру».

Приложение стало доступно в мультимедийных системах авто, поддерживающих Apple Carplay и Android Auto. Это дает возможность дублировать на экране автомобиля функционал смартфона с возможностью принимать и совершать голосовые звонки, слушать музыку в HiFi-качестве и подкасты со смартфона или через аудиосервисы. Это обновление значительно упростит использование смартфона в машине для пользователей с премиум-подпиской, отмечает сервис.

За счет этого водителям теперь не нужно тянуться и попадать по мелким кнопкам на телефоне, отмечает продакт-менеджер СберЗвука Сергей Бурдов. В первой версии приложение запустилось с необходимыми элементами и востребованными функциями, такими как главная страница со списком популярных плейлистов, пользовательская коллекция с любимыми треками, а также история прослушиваний для плавного перехода с мобильного телефона на устройство в автомобиле.

СберЗвук добавляет, что в скором времени в автомобилях добавится детский раздел и спортивные трансляции. Будут также доступны Волны — персонализированный формат аудиовещания, объединяющий в себе лучшее из радио и стриминга, без необходимости переключать аудиоконтент вручную, находясь за рулем.

Кроме того, СберЗвук разыграет полисы КАСКО от СберСтрахования среди своих подписчиков. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении СберЗвук, а также оформить платную подписку.

