Президентский фонд культурных инициатив проведет всероссийский онлайн-семинар

Президентский фонд культурных инициатив при поддержке Общественной палаты России проведет открытый онлайн-семинар на тему «Получить президентский грант на реализацию творческого проекта — возможно!». Мероприятие начнется 13 декабря в 10:00 в Общественной палате России.

Онлайн-трансляция будет доступна для просмотра на YouTube-канале фонда. На форуме выступят: генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, руководитель комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты России Ирина Великанова, ректор ГИТИСа, член экспертного совета конкурсов президентского фонда культурных инициатив Григорий Заславский.

«Перед стартом нового конкурса фондом был проведен вебинар для участников, тогда мы собрали вопросы от заявителей и ответили на многие из них в эфире. 13 декабря мы проведем первый всероссийский семинар совместно с нашим партнером — Общественной палатой. К онлайн-встрече могут присоединиться все желающие, мы приглашаем профессиональные творческие объединения, представителей культуры, участников конкурса, победителей, а также тех, у кого есть креативная инициатива, но заявка на грант еще не сформирована», — прокомментировал идею проведения онлайн-семинара генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Напомним, что 1 ноября президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый грантовый конкурс среди проектов в области культуры, искусства, креативных индустрий. Заявку можно подать до 20 января 2022 года.

