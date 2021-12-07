Львовские шахтеры отказались подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате

Во Львовской области шахтеры отказались подниматься из шахты до выплаты зарплаты

Работники шахты «Червоноградская» во Львовской области отказались подниматься на поверхность до выплаты долгов по зарплате. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Внутри шахты осталась первая смена горняков. Шахта «Червоноградская» принадлежит государственному предприятию «Львовуголь».

Ранее горняки государственных шахт «Смолинская», «Новоконстантиновская» и «Ингульская» в Кировоградской области перекрыли трассу из-за задолженности по зарплате. Утром 13-го числа шахтеры отказались спускаться под землю. Протестующие требовали обеспечить стабильную работу предприятия и выплатить долги по заработной плате. Участники митингов перекрыли трассу около села Бережинка и поселка Смолино. В общей сложности работодатель задолжал своим сотрудникам три миллиона долларов.