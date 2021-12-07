Львовские шахтеры отказались подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате

Работники шахты «Червоноградская» во Львовской области отказались подниматься на поверхность до выплаты долгов по зарплате. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Внутри шахты осталась первая смена горняков. Шахта «Червоноградская» принадлежит государственному предприятию «Львовуголь».
Ранее горняки государственных шахт «Смолинская», «Новоконстантиновская» и «Ингульская» в Кировоградской области перекрыли трассу из-за задолженности по зарплате. Утром 13-го числа шахтеры отказались спускаться под землю. Протестующие требовали обеспечить стабильную работу предприятия и выплатить долги по заработной плате. Участники митингов перекрыли трассу около села Бережинка и поселка Смолино. В общей сложности работодатель задолжал своим сотрудникам три миллиона долларов.