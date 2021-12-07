Россиян предупредили о штрафах в Новый год

Адвокат Майя Шевцова в беседе с «360» предупредила россиян о том, что в новогодние праздники можно получить большое количество штрафов в случае не соблюдения ряда правил.

«Оштрафовать под Новый год могут и из-за шумного застолья. Например, соседи вызовут полицию из-за разгулявшейся компании, а правоохранители наложат штраф до двух тысяч рублей. Делать это могут неограниченное количество раз в течение новогодних праздников. В каждом российском регионе есть свой вариант закона о тишине, действия которого распространяется, в том числе и на праздники», — рассказала юрист.

Кроме того она призвала обратить особое внимание на технику безопасности при использовании пиротехники. Салюты или петарды разрешается использовать лишь в том случае, если в радиусе минимум 100 метров нет автомобилей, а также нет сильного ветра. Нарушение данных правил может грозить виновнику нежелательным штрафом или арестом на 15 суток, а в случае причинения ущерба здоровью человека или чужому имуществу наступит уголовная ответственность.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что в России во время новогодних праздников захотели ограничить на продажу алкоголя, чтобы граждане не «спивались».