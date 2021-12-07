В IT-отрасли сочли справедливыми штрафы для Google

Роскомнадзор поступает совершенно правильно, когда штрафует иностранных IT-гигантов за отказ удалить противоправный контент, потому что ни одна страна мира не потерпела бы несоблюдения своего законодательства, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Напомним, что Мировой суд в Москве во вторник, 7 декабря, оштрафовал Google на 14 миллионов рублей по четырем эпизодам отказа удалить запрещенный контент. До этого в 2021 году российский суд уже рассмотрел в отношении компании 16 административных протоколов за неудаление противоправной информации в установленный срок. По данным Роскомнадзора, на данный момент Google оплатил только три штрафа на 6 миллионов рублей, не оплачены еще 13 — на 31,5 миллиона рублей.

«Роскомнадзор поступает совершенно правильно, потому что ни одно государство мира не потерпит того, чтобы иностранные компании, работающие на его территории, подчинялись законодательству другой страны. Более того, когда законы относительно регулирования деятельности иностранных корпораций находились в стадии разработки, ими предписывались гораздо более жесткие правила работы на российском рынке — зарубежные компании хотели заставить разместить свои сервера в России», — напоминает Зыков.

Тогда, по словам эксперта, в качестве меры наказания им грозила блокировка. Сейчас эта мера сокращена до штрафа, чтобы российские пользователи не лишались доступа к привычным и любимым сервисам.

«У любого терпения есть какие-то пределы. В данном случае этот предел был достигнут у надзорного ведомства. Поэтому законодательство, не без участия Роскомнадзора, было скорректировано, и в результате появилась возможность штрафовать иностранные компании. Фактически российский бюджет зарабатывает на том, что иностранные компании не выполняют требования закона. Такой подход является самым правильным. Более того, в России самые щадящие штрафы —в других странах мира за невыполнение каких-то норм предусмотрены более суровые меры наказания, в частности, оборотные штрафы. Иностранные компании нужно попытаться заставить подчиняться российским законам», — заключил глава АППСИМ.

