В Совфеде предложили обсудить запрет свободной продажи травматического оружия

Член СФ Башкин вынес вопрос о запрете продажи травматического оружия после инцидента в МФЦ

Важно тщательно изучить вопрос введения запрета на свободную продажу травматического оружия. Такой вопрос вынес на обсуждение член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин после стрельбы в столичном МФЦ, передает РИА Новости.

Недавний инцидент с водителем Cadillac, ранившим таксиста на Большой Грузинской улице в Москве, показал, что травматическое оружие можно легко переделать в боевое, пояснил сенатор.

Башкин добавил, что не понимает, зачем граждане покупают травматическое оружие. «Охотничье — понятно, пневматическое, нарезное — тоже. Но цель травматического? Наносить травмы?» — делится он.

Стрельба в МФЦ «Рязанский» произошла ранее 7 декабря после того, как у одного из посетителей произошел конфликт с охранником из-за просьбы надеть маску. В результате происшествия два человека — сотрудник центра и посетитель — погибли, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.