Появились первые кадры с устроившим стрельбу в московском МФЦ

В сети появились первые кадры с устроившим стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Их публикует Mash в своем Telegram-канале во вторник, 7 декабря.

В ролике можно увидеть, как мужчина в шапке и куртке проходит мимо охранника и сворачивает в коридор. Уточняется, что видео было снято за несколько секунд до того, как посетитель открыл огонь из принесенного с собой оружия.

Стрельба в МФЦ «Рязанский» произошла ранее 7 декабря после того, как у одного из посетителей произошел конфликт с охранником из-за просьбы надеть маску. В результате происшествия два человека — сотрудник центра и посетитель — погибли, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

Нападавший был задержан. Им оказался 45-летний Сергей Глазов, который ранее служил в Службе внешней разведки (СВР). В настоящее время он не может давать показания, поскольку находится в неадекватном состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия.