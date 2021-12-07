Стало известно о службе в СВР напавшего на московский МФЦ

RT: устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы 45-летний Глазов служил в СВР

45-летний Сергей Глазов, устроивший стрельбу в многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы, служил в Службе внешней разведки (СВР). Об этом со ссылкой на источник сообщает RT в своем Telegram-канале.

При этом, по данным ТАСС и Mash, Глазов — бывший армейский подполковник.

Ранее сообщалось, что Глазов доставлен на допрос к следователю, однако давать показания пока не может, так как находится в неадекватном состоянии.

О стрельбе в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице стало известно во вторник, 7 декабря. По предварительным данным, Глазов вступил в конфликт с охранником центра из-за маски, а затем достал оружие и открыл стрельбу. По последним данным, которые привела заммэра Москвы Анастасия Ракова, в результате случившегося погибли два человека, четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.

Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).