Стрелявший в МФЦ Москвы оказался бывшим подполковником

Застреливший двух человек в МФЦ Москвы Сергей Глазов служил в армии, он экс-подполковник

Застреливший двух человек в московском МФЦ Сергей Глазов оказался бывшим военнослужащим. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина служил в военной части номер 339949, у него звание подполковник, уточняет Telegram-канал Mash.

Глазов ушел в отставку в 2010 году, добавляет Telegram-канал «112». Сейчас он доставлен на допрос к следователю, однако давать показания пока не может, так как находится в неадекватном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц».

Ранее 7 декабря при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли сотрудница центра и посетитель. Еще три человека получили ранения, среди них один ребенок десяти лет. Стрельбу, согласно данным источника Telegram-канала «112», открыл 45-летний Сергей Глазов. Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что нападавшего удалось задержать.