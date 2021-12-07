При стрельбе в московском МФЦ погибли сотрудница и посетитель

МВД: при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли сотрудница центра и посетитель

При стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли сотрудница центра и посетитель, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Ранее уже сообщалось о двух погибших в результате нападения мужчины в здании МФЦ. Помимо этого, еще три человека получили ранения, среди них один ребенок 10 лет.

Стрельбу, согласно источника Telegram-канала «112», открыл 45-летний Сергей Глазов. Этому предшествовал конфликт из-за защитной маски после просьбы охранника надеть ее.

Стрелок задержан, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия.