Стало известно о погибших в результате стрельбы в МФЦ в Москве

Два человека погибли в результате стрельбы в московском МФЦ

При стрельбе в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы погибли два человека. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также стало известно, что в результате произошедшего три человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения. О состоянии пострадавших не сообщается.

Мужчина открыл стрельбу в одном из московских МФЦ ранее 7 декабря. Нападавшего задержали. Как сообщалось, им оказался 45-летний Сергей Глазов.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал конфликт между охранником центра и посетителем, который отказывался надеть маску. В ходе ссоры последний достал оружие и начал стрелять.

