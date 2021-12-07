10-летняя девочка пострадала при стрельбе в московском МФЦ

При стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы ранена 10-летняя девочка Соня

Одним из пострадавших при стрельбе в многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы оказался ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, в результате инцидента была ранена 10-летняя девочка Соня. Она доставлена в Морозовскую детскую больницу. Данные о ее состоянии не уточняются.

О стрельбе в МФЦ стало известно ранее во вторник, 7 декабря. Нападавшего задержали, им оказался 45-летний Сергей Глазов. По предварительным данным, он отказывался надеть маску и вступил в конфликт с охранником центра, а впоследствии достал оружие и начал стрелять. В результате погибли два человека, трое получили ранения — данную информацию подтвердил мэр города Сергей Собянин.