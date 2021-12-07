Собянин подтвердил гибель двух человек при стрельбе в МФЦ

Мэр Собянин: при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека

При стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека, еще трое получили ранения, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Московский мэр отметил, что стрелка уже удалось задержать. Он подчеркнул, что врачи оказывают помощь раненым.

«Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших», — добавил Собянин.

Сообщалось, что одним из пострадавших в результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы оказался ребенок — 10-летняя девочка.

Днем во вторник, 7 декабря, мужчина открыл стрельбу в одном из московских МФЦ. Нападавшего задержали. Как сообщалось, им оказался 45-летний Сергей Глазов.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал конфликт между охранником центра и посетителем, который отказывался надеть маску. В ходе ссоры последний достал оружие и начал стрелять.