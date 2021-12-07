Московский МФЦ после стрельбы попал на видео

Следователи проводят осмотр в МФЦ «Рязанский» после стрельбы, устроенной 45-летний мужчина. Их работа попала на видео, которое публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах видно, как сотрудники следственной бригады осматривают место преступления, снимают отпечатки пальцев с предметов и общаются с очевидцами происшествия. Следователи также осматривают стойку администрации центра госуслуг.

Стрельба в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Сообщалось, что отставной подполковник Сергей Глазов вступил в конфликт с охранником центра из-за маски. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, мужчина был недоволен перерасчетом коммунальных услуг. Он достал оружие и открыл стрельбу. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.

Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).