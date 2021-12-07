Россиянин начал вязать свитеры, прославился и стал сотрудничать со звездами

Сергей Семенов из Челябинска несколько лет назад запустил линейку свитеров собственного производства. Молодой человек вяжет и выпускает одежду под брендом «Спирт.ONE». Благодаря этому занятию он прославился в сети, а на сотрудничество с ним вышли мировые бренды и звезды. Историю юного модельера рассказал портал 74.ru.

Два года назад юноша придумал концепцию бренда: разноцветные яркие пуловеры оверсайз с надписями на русском языке для девушек и парней. Первая известность пришла к Семенову после того, как одно из его видео разошлось в TikTok и набрало несколько миллионов просмотров. В интервью порталу он признался, что начал вязать по урокам на YouTube, потому что хотел кофту, какой нет в масс-маркете.

Сейчас коллекция модельера разрослась. Он делает не только свитеры, но и сумки, шапки, брюки, шали и пончо. Очередь из заказов у Семенова, как правило, расписана на несколько месяцев вперед. Недавно он даже вязал кофту для певицы Клавы Коки, затем заказ у него сделала исполнительница Сюзанна, а после на сотрудничество с челябинцем вышел всемирно известный спортивный бренд Puma.

Высшего образования у модельера нет: он бросил Южно-Уральский университет (ЮрГУ) после первого курса, несмотря на то, что хорошо учился. Это позволило молодому человеку полностью уйти в собственное дело. Сейчас в его работе участвует бабушка: она берет часть заказов на себя, получая таким образом прибавку к пенсии.

По словам Семенова, с брендом ему помогают также мать и сестра. «Для меня это серьезное подспорье, потому что я не собираюсь переходить на машинную вязку — это принципиальный момент. Мои кофты должны быть сделаны руками», — пояснил модельер.