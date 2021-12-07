Диетолог перечислила обязательные для здоровья зубов и костей продукты

Для здоровья костей и зубов в рацион обязательно нужно включать продукты, богатые фосфором, заявила диетолог-нутрициолог Лера Лавски, пишет РИА Новости.

Этот элемент — второй по содержанию минерал в организме после кальция. «85 процентов фосфора находится в костях и зубах, а также в каждой клетке тела, так как он участвует в производстве энергии», — объяснила эксперт.

Недостаток этого минерала автоматически приводит к слабости костей, болям в суставах и мышцах, кариесу, звону в ушах, а также тревожности. Помимо этого, человек может иметь проблемы с концентрацией внимания, у детей наблюдаются задержки роста и развития.

Богатыми на фосфор продуктами являются рыба, зерновые, овощи, ягоды, фрукты, бобовые, полезны мясо, рыба и яйца. Перечисленные продукты включает в себя популярная «западная диета». При этом приверженцы этой схемы питания употребляют жареную и соленую пищу, фастфуд, сладкие продукты и напитки. Часто у таких людей наблюдается избыток фосфора, который приводит к таким же симптомам, как и недостаток.

Ранее нутрициолог Анна Дробышева посоветовала дешевый способ для улучшения состояния зубов и полости рта. По ее словам, полоскание полости рта антибактериальным кунжутным маслом способствует уничтожению вредной микрофлоры и нейтрализации токсинов.