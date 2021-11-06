Нутрициолог посоветовала дешевый способ улучшить состояние зубов

Нутрициолог Анна Дробышева посоветовала дешевый способ для улучшения состояния зубов и полости рта. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ротовой полости скапливается большое количество токсинов. Полоскание полости рта антибактериальным кунжутным маслом способствует уничтожению вредной микрофлоры и нейтрализации токсинов. Для этого нужно набрать одну столовую ложку кунжутного масла в рот и полоскать в течение двух-трех минут. Затем масло выплевываем», – посоветовала врач.

По словам эксперта, благодаря такой процедуре можно не только улучшить состояние зубов и освежить дыхание, но и поднять местный иммунитет.

Ранее ученые из Швеции выяснили, что у людей с пародонтитом выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Данные об этом исследовании специалисты представили на конгрессе Европейского общества кардиологов. По результатам обследования полости рта и зубов 1587 человек, средний возраст которых составлял 62 года, у 482 человек нашли умеренный пародонтит, у 113 — тяжелый. В среднем у таких людей риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 49 процентов. Чем тяжелее протекал пародонтит, тем этот показатель был выше.

