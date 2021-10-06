В Дагестане вырос спрос на стоматологический туризм

Стоматологический туризм получил развитие в Дагестане. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

По информации издания, в республике значительно вырос спрос на путевки, которые включают в себя лечение зубов. Тысячи туристов приезжают в регион, чтобы улучшить здоровье, поскольку цена стоматологических услуг в Дагестане намного дешевле, чем в других местах России.

Отмечается, что местные клиники оснащены современным оборудованием, при этом стоимость аренды помещений, а также оплата коммунальных услуг и зарплата персонала в республике значительно ниже. Так, владелец медицинского центра Мурад Ахмедов рассказал, что бронирует для своих пациентов гостиницы, а также организует для них трансфер из аэропорта.

Журналисты также пообщались с посетителями стоматологий, чтобы выяснить, по какой причине они отправились лечить зубы именно в Дагестан. «Подвернулся отпуск и я подумала: "А почему бы не совместить отдых и лечебные процедуры?" Потом посчитала, и вышло, что сэкономила около 50 тысяч рублей», — высказалась Наталья Кривенко.

В свою очередь, другая клиентка, Мадина Гаджиева призналась, что врачи московской клиники запросили за лечение пульпита и установку коронки для ребенка 45 тысяч рублей, а в Махачкале те же процедуры обошлись ей в пять тысяч рублей.

В октябре стало известно, что спрос на экотуризм в Смоленской области увеличился в четыре раза. Отмечается, что благодаря интересу туристов в регионе развивают соответствующую инфраструктуру и привлекают инвесторов.