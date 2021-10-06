Незрячий блогер-путешественник приехал в Воронеж

Незрячий блогер из Екатеринбурга, автор проекта на YouTube «Куда глаза не глядят» Владимир Васкевич приехал в Воронеж. Об этом он рассказал на своем канале.

«Я слепой. Меня зовут Вова, и я предпочитаю экзотический туризм. За мои впечатления в поездке отвечают слух, обоняние, вкус и осязание. Сегодня играли по-крупному в Воронеже», — говорится в описании к видео.

Путешественник уже бывал в Воронеже два года назад, тогда он назвал город скучным и пыльным.

В этот раз Васкевич попробовал новые развлечения: покатался на карте, поиграл в бирюльки, поработал на ферме и научился готовить воронежскую кашу «Сливуху». Тренер вратарей молодежной команды «Факела» Руслан Аблаев научил блогера забивать голы.

По словам путешественника, он посетил уже больше 20 стран, а теперь активно ездит по России. Васкевич уже был в Туле, Геленджике, Уфе, Удмуртии, Казани, Вологде, Ярославле и Брянске.