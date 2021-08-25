Выявлена смертельная опасность заболеваний десен

Ученые из Швеции выяснили, что у людей с пародонтитом выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Данные об этом исследовании специалисты представили на конгрессе Европейского общества кардиологов.

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В ходе исследования специалисты из Каролинского института выявили необычное явление: у перенесших в первый раз инфаркт пациентов гораздо чаще, чем у их здоровых сверстников был распространен пародонтит — заболевание десен и костной ткани, окружающей зуб. Исследователи решили выяснить, связаны ли между собой эти два опасных заболевания. Они в течение шести лет наблюдали за здоровьем 1587 человек, средний возраст которых составлял 62 года. Ученые отслеживали, были ли случаи смертельного исхода, происходил ли у участников исследования за это время инфаркт или инсульт, возникала ли сердечная недостаточность и как эти данные пересекаются с информацией о наличии пародонтита.

По результатам обследования полости рта и зубов у 482 человек нашли умеренный пародонтит, у 113 — тяжелый. В среднем у таких людей риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 49 процентов. Чем тяжелее протекал пародонтит, тем этот показатель был выше.

Исследователи предполагают, что вызываемые пародонтитом повреждения ткани вокруг зубов позволяют проникать в кровоток вредным микробам, которые наносят урон кровеносным сосудам.

