Разработчики Telegram выпустили обновления для защиты контента

7 декабря разработчики Telegram выпустили обновленную версию мессенджера с функциями для защиты контента. Об этом сообщается в блоге компании.

Благодаря обновлениям, у владельцев каналов появилась возможность запретить подписчикам пересылать сообщения, сохранять контент или делать скриншоты. Также пользователи могут удалять переписку за конкретный день или выбранный период времени.

20 сентября основатель мессенджера Павел Дуров объявил о крупном обновлении платформы. Новая версия стала доступна после одобрения Apple. Он рассказал, что в течение последнего года Telegram перестраивали почти полностью. Приложение и структуру его хранилища пришлось изменить для перехода на 64-битный диапазон.