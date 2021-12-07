Назван идеальный продукт для очищения организма и похудения

Диетолог Ольга Кораблева рассказала, как на организм влияет ежедневное употребление творога. По словам специалиста, он улучшает состояние костей, печени и мышц, сообщает РИА Новости.

Кораблева назвала творог идеальным продуктом для очищения организма и похудения. Он богат аминокислотой триптофан, которая нормализует сон и помогает справиться с депрессией. В твороге также содержится кальций и фосфор.

«Включив его в рацион, вы избавитесь от проблем с зубами; кости станут крепче, а ногти и волосы будут выглядеть лучше», — отметила врач.

По словам диетолога, в среднем в 100 граммах творога с жирностью в девять процентов содержится 169 калорий и 16 процентов белка, в результате чего продукт быстро насыщает.

«Таким образом, у вас, скорее всего, не получится переедать. И, скорее всего, с творогом в меню вы съедите даже меньше пищи, чем обычно», — добавила Кораблева.

Медик добавила, что у любителей жирной пищи клетки печени постепенно превращаются в жировую ткань. «Заболевание так и называется — "ожирение печени". При этом творог содержит аминокислоту митеонин, которая в целом позитивно влияет на жировой обмен, а кроме того, снижает плохой холестерин в крови», — заключила она.

Ранее нутрициолог Ирина Степная назвала ананас идеальным для похудения фруктом. Кроме того, он богат витаминами группы В, С, А и микроэлементами — железом, магнием и кальцием.