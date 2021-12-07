Великобритания ужесточила правила въезда для туристов из-за коронавируса

С 7 декабря въехать в Великобританию можно только при предъявлении ПЦР- или экспресс-теста

Власти Великобритании в связи с появлением нового омикрон-штамма коронавируса ужесточили правила въезда для иностранных путешественников. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с 7 декабря все туристы старше 12 лет вне зависимости от прививочного статуса смогут въехать в страну только при предъявлении результата ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген сроком не более 48 часов. Отмечается, что ранее от прохождения исследования были освобождены лица до 18 лет, а срок действия тестов на коронавирус составлял 72 часа до вылета.

Также все отдыхающие должны заполнить не ранее чем за 48 часов до отправления Passenger Locator Form (PLF), после чего им на адрес электронной почты придет подтверждение в виде QR-кода, который необходимо предъявить при регистрации на рейс.

По прибытии в Великобританию туристы обязаны уйти на десятидневный карантин и заранее забронировать тесты на коронавирус, которые нужно будет сдать к концу второго и восьмого дня самоизоляции.

Ранее в декабре власти Черногории на фоне распространения нового штамма COVID-19 ужесточили правила въезда для привитых туристов. С 3 декабря иностранные туристы могут въехать в страну только при предъявлении одного из четырех установленных документов на выбор.

