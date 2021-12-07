Россияне массово заработали на видеороликах

Крупнейший в России видеоресурс «VK Видео» подвел первые итоги программы монетизации для авторов в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщается в пресс-релизе платформы.

Так, благодаря новому инструменту суммарный заработок авторов, публикующих видео в сообществах сети, — участников партнерской программы — показал рост до 50 процентов. При этом со старта программы количество публикуемых роликов массово выросло в два раза.

Отмечается, что самый большой прирост выручки наблюдается у крупных сообществ, которые активно размещают оригинальный контент. Наибольшую популярность набирают видео на тему юмора, развлечений, спорта и образования.

Кроме того, стало известно, что основе обратной связи команда «ВКонтакте» решила добавить монетизацию прямых эфиров. Вдобавок до конца года возможность подать заявку на монетизацию своих видео смогут все сообщества, контент в которых соответствует правилам: ролики должны быть содержательными, интересными аудитории, оригинальными и качественными. Реклама, как и прежде, может показываться в любых видео — это зависит от настроек таргетинга рекламодателя.

«Наша задача — чтобы каждый желающий мог прийти на площадку и в удобном формате запустить монетизацию своего видеоконтента. В августе мы предоставили доступ к монетизации видео крупным сообществам и увидели хорошие результаты. Теперь мы готовы расширить список участников проекта и форматы монетизации видео», — сообщил директор по развитию и коммуникациям «VK Видео» Александр Володин.

«VK Видео» — новая видеоплатформа экосистемы VK, которая объединяет видеосервисы «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Клипы». Каждый день сервисом пользуются больше 40 миллионов человек. Ежегодно во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» появляется более 250 миллионов видео: из них 80 процентов — это UGC-контент, а 20 процентов — профессиональный. Планируется, что до конца текущего года пользователям «VK Видео» станет дополнительно доступно 50 тысяч единиц профессионального контента.