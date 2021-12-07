Россиянка выпрыгнула из окна четвертого этажа после изнасилования

В Москве девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа, спасаясь от насильника, который хотел убить ее. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 7 декабря, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, ночью 7 декабря в одной из квартир Москвы мужчина избил девушку и изнасиловал. После этого преступник хотел убить ее. Девушка выпрыгнула из окна, но мужчину это не остановило: он спустился вниз и попытался убить ее острым предметом, после чего скрылся, полагая, что жертва мертва.

Оказалось, что пострадавшая выжила. Очевидцы вызвали скорую помощь, сейчас девушка в тяжелом состоянии в больнице. Насильника ищут, следствие возбудило два уголовных дела — изнасилование и покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что россиянин осужден на 20 лет за убийство двух женщин в Иркутской области. До этого он уже отбыл срок за изнасилование. Убийца заявил следователям, что им двигало именно желание изнасилования, а убить женщин пришлось, чтобы скрыть преступления.