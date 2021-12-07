«Яндекс» стала лауреатом премии «Знание» за общий вклад в просвещение

В Московском театре мюзикла объявили лауреатов главной просветительской премии страны «Знание» в основной номинации «За общий вклад в просвещение». Лауреатами в этой номинации стали компания «Яндекс», проект «Большая перемена» и просветитель Лео Бокерия. Награды вручил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Премия учреждена российским обществом «Знание». Ее цели заключаются в том, чтобы признавать заслуги российских просветителей, выявлять значиме просветительские проекты и подтверждать высокий статус просветителя в стране. Премия «Знание» задумана как главная просветительская премия России и проводится впервые, но станет ежегодной.

Номинантов отбирала экспертная комиссия из общественных и государственных деятелей, ученых и представителей ведущих вузов страны. Она определила шорт-листы по каждой номинации, в которые в сумме вошли 103 номинанта. Заявки оценивались по трем критериям — масштаб, социальная значимость и уникальность проекта или деятельности просветителя. 29 ноября в отеле «Интерконтиненталь» состоялось заседание Почетного жюри премии, в ходе которого и были определены лауреаты «Зрения». В состав жюри вошли почетные представители науки, культуры искусства, государственные деятели а также лидеры бизнес-сообщества. В этот же день стартовало открытое голосование на официальном сайте премии. Жители России выбирали победителя в специальной номинации «По версии слушателей».

На соискание премии в общей сложности было подано 3053 заявки из 80 регионов России. Самой популярной стала номинация «За общий вклад в просвещение» (14 процентов от общего числа заявок), также много заявок было подано на премии «Культура и искусство» (12 процентов), «За активную просветительскую деятельность в школе» (11 процентов) и «История» (10 процентов).

Лауреатов премии пригласят к сотрудничеству с обществом «Знание». Они также получат статус резидента «Центра знаний» на горе Машук в Пятигорске — это откроет им доступ к широким возможностям мультимедийной инфраструктуры и комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента. Кроме того, резиденты центра получат поддержку «Знания» в продвижении их просветительских проектов на широкую аудиторию.

