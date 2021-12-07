Депутат отметил необходимость усовершенствовать контроль за ростом зарплат

Необходимо усовершенствовать контроль за динамикой роста заработной платы как в государственном, так и в негосударственном секторе экономики, согласовывая этот процесс с экономикой конкретных регионов. Об этом заявил депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов в ходе «правительственного часа» с участием министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

«Правительственный час» был посвящен теме «О реализации поручений президента Российской Федерации и иных мерах социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции».

Комментируя доклад министра, Михаил Романов отметил, что уровень заработной платы – главный показатель успешности государственной политики, направленной на снижение бедности и устойчивый рост доходов граждан.

«Я поддерживаю инициативу Вячеслава Володина о необходимости пристального внимания к соотношению роста капитализации производств, роста цен и роста зарплат не руководящих сотрудников в некоторых отраслях. И убежден: необходимо охватывать этим вниманием не только государственный, но и негосударственный сектор экономики. Нужно совершенствовать государственный контроль за выравниванием динамики прибыли предприятий и динамики роста заработных плат их сотрудников. Причем такой контроль должен опираться на региональную экономическую шкалу, чтобы по Москве не мерить другие субъекты Федерации, — подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий отметил, что для создания эффективной системы контроля и государственного регулирования в этом вопросе необходимы межотраслевое сотрудничество и соответствующие законодательные изменения.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил создать профильную рабочую группу по повышению зарплат. В рамках ее деятельности Комитет по контролю вместе с Министерством труда, Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов займется оперативной разработкой необходимых правовых механизмов для создания законодательной основы новой зарплатной политики, которая в том числе включала бы инструменты стимулирования бизнеса для повышения заработной платы. Здесь по предложению Вячеслава Володина действительно можно использовать зарубежные образцы. Этот вопрос очень актуален сейчас, в период пандемии, когда во многих отраслях доходы граждан снизились. Но мы уже понимаем, что ждать конца эпидемии коронавируса пока не приходится, а людям нужно сегодня на что-то жить и кормить свои семьи. Поэтому необходимо в оперативном порядке создавать законодательные условия для роста зарплат, — отметил Михаил Романов.