В США выпустят феминистскую версию антиутопии «1984»

В США выпустят феминистскую версию антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» — фонд писателя уже одобрил эту идею. Об этом сообщает The Guardian.

Созданием нового романа, который получит название «Джулия», займется американская писательница Сандра Ньюман. В ее работе история будет рассказана от лица возлюбленной главного героя Уинстона Смита — сотрудницы министерства правды Джулии.

Сын Оруэлла Ричард Блэр поддержал эту идею. Ранее фонд писателя уже занимался поиском автора, который бы написал «1984» от имени женщины, и посчитал Ньюман идеальной кандидаткой. Ожидается, что новая версия будет издана в 2023 году.

Антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» была опубликована в 1949 году. Действие романа разворачивается в тоталитарном государстве Океания, в котором господствует культ личности Большого Брата. Жители этого государства лишены каких-либо прав и находятся под постоянным контролем властей, наблюдающих за ними, в частности, через специальные телеэкраны, которые представляют собой телевизор с единственным каналом и встроенной видеокамерой.