Диетолог сравнила пользу от красных, желтых и зеленых яблок

Российский врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша сравнила пользу от яблок с разным цветом кожуры. Ее слова приводит сайт телеканала «Москва 24».

Макиша объяснила, что желтый, красный и оранжевый цвета яблок свидетельствуют о содержании в них большого количества бета-каротина, полезного для глаз и профилактики развития рака. «Бета-каротин является хорошим антиоксидантом. Это действительно хороший протектор. Он оказывает комплексное благотворное воздействие на наш организм, в частности положительно влияет на зрение, мозг и сосуды», — отметила диетолог.

Врач предупредила, что если у человека есть непереносимость или аллергия на бета-каротин, ему стоит выбирать яблоки зеленого цвета, в которых также содержится много полезных витаминов и микроэлементов, однако меньше бета-каротина.

Ранее сообщалось, что диетолог Кортни Д'Анджело назвала кофе самым полезным для здоровья печени напитком. Полезное действие напитка объясняется тем, что он способен уменьшить накопление жира и увеличить количество антиоксидантов в печени, которые нейтрализуют активность вредных свободных радикалов и предотвращают повреждение клеток органа.